Иногда бывает достаточно жесткий разговор: глава МВД Клименко рассказал, как проходят заседание Ставки

Об этом он рассказал в интервью УП .

Клименко указал, что все вопросы, связанные с подразделениями МВД Гвардии наступления, которые находятся на поле боя, решаются на заседаниях Ставки.

Отвечая на вопрос, происходящий за закрытыми дверями заседаний, министр отметил, что сначала президент собирает в определенном месте членов Ставки.

"Мы заслушиваем находящихся на местах командиров по происходящим боевым действиям относительно наших позиций, какие задачи планируются на ближайшее время. Президент заслушивает также вопросы логистического и боевого обеспечения. Все актуальные проблемы там обсуждаются. Например, после того, как россияне массированно нас начинают обстреливать, мы разбираемся, где наши ошибки, где сильные стороны", - указал Клименко.

Для докладов могут пригласить командующих разных родов войск. Как говорит Клименко, разговоры, которые происходят во время Ставки, могут быть достаточно жесткими, поскольку "все люди военные, и мы находимся в военном состоянии".

"И для того чтобы понимать, что происходит на линии фронта, президенту необходимо это все слышать", - добавил он.

После окончания Ставки, в тот же день, обычно выходит распоряжение, в котором каждый из членов получает соответствующую задачу.

Однако обсуждения планирования операций на заседаниях Ставки не проходят: для этого существует военный кабинет, участников которого президент определяет непосредственно перед планированием. По словам Клименко, в таких заседаниях он не участвует, поскольку планирование операций – это прерогатива военных.

По его словам, иногда на Ставке могут спорить.

"Например, проблемы с мобилизацией. На Ставке рассматривали сначала вопросы деятельности областных военкомов. И после Ставки президент принял решение провести заседание СНБО для того, чтобы положить конец тем жалобам и злоупотреблениям, которые были со стороны военкомов. Получает команду и Малюк, и Клименко, и руководитель Государственного бюро расследований, и Офис генерального прокурора для того, чтобы мы могли совместно решить тот или иной вопрос", – рассказал министр.

Он отказался отвечать на вопрос о том, озвучивались ли на Ставке планы, когда может закончиться война.

"Я об этом не буду говорить. Заседание Ставки – это закрытое заседание, и эта информация закрыта", - сказал Клименко.