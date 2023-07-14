Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине. Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов", - написал он.

Резников назвал эти дроны "инновационным подходом к обследованию территорий".

Он также опубликовал видео, на котором показана работа беспилотников.

Стоит отметить, что ранее Дания одной из первых вызвалась учить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Также она предоставила Киеву партию танков Leopard 1 .

На саммите НАТО в Вильнюсе Дания и ряд других стран поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности.