"Инновационный подход к обследованию территорий": Дания предоставила Украине дроны для выявления мин
Министерство обороны Дании в рамках нового пакета военной помощи передало Украине шесть дронов для обнаружения вражеских мин
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине. Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов", - написал он.
Резников назвал эти дроны "инновационным подходом к обследованию территорий".
Он также опубликовал видео, на котором показана работа беспилотников.
Стоит отметить, что ранее Дания одной из первых вызвалась учить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Также она предоставила Киеву партию танков Leopard 1 .
На саммите НАТО в Вильнюсе Дания и ряд других стран поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности.
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