Инклюзивный туалет и безбарьерное купе: Укрзализныця получила 100 новых вагонов
1 марта Укрзализныци передали последние 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета
Об этом сообщаетМинистерство инфраструктуры Украины.
"Украинская железная дорога – одна из надежных опор обороноспособности и экономической устойчивости государства. Благодаря системной и слаженной работе команды нам удалось существенно обновить вагонный парк Укрзализныци, поддержать промышленность и обеспечить работой десятки тысяч железнодорожников. Несмотря на непрерывные боевые действия, компания продолжает успешно выполнять свою гуманитарную функцию". – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Сообщается, что в каждом из 15 вагонов предусмотрен инклюзивный туалет и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, пульт с регулировкой освещения, кнопка вызова проводника и устройство громкоговорящей связи с ним.
В вагонах есть таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входная группа оборудована удлиненными перилами и пандусами.
В составе поездов они будут курсировать из столицы на Кишинев, Хелм, Перемышль, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Херсон, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в составе поездов по маршрутам Одесса – Львов, Днепр – Трускавец, Харьков – Трускавец, Харьков – Одесса, Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Хелм и Запорожье – Перемышль.
Остальные полученные пассажирские вагоны оборудованы кондиционером, кулером с водой, сигнализацией в каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.
Все 100 вагонов изготовлены Крюковским вагоностроительным заводом. В госбюджете также предусмотрено обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.
- Временным главой правления АО "Укрзализныця" станет член правления Евгений Лященко. Ранее он работал в структурах бизнесмена Рината Ахметова.
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