Об этом сообщаетМинистерство инфраструктуры Украины.

"Украинская железная дорога – одна из надежных опор обороноспособности и экономической устойчивости государства. Благодаря системной и слаженной работе команды нам удалось существенно обновить вагонный парк Укрзализныци, поддержать промышленность и обеспечить работой десятки тысяч железнодорожников. Несмотря на непрерывные боевые действия, компания продолжает успешно выполнять свою гуманитарную функцию". – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Сообщается, что в каждом из 15 вагонов предусмотрен инклюзивный туалет и одно безбарьерное купе, где есть специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, пульт с регулировкой освещения, кнопка вызова проводника и устройство громкоговорящей связи с ним.

В вагонах есть таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, а входная группа оборудована удлиненными перилами и пандусами.

В составе поездов они будут курсировать из столицы на Кишинев, Хелм, Перемышль, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Херсон, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в составе поездов по маршрутам Одесса – Львов, Днепр – Трускавец, Харьков – Трускавец, Харьков – Одесса, Харьков – Ивано-Франковск, Харьков – Хелм и Запорожье – Перемышль.

Остальные полученные пассажирские вагоны оборудованы кондиционером, кулером с водой, сигнализацией в каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Все 100 вагонов изготовлены Крюковским вагоностроительным заводом. В госбюджете также предусмотрено обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.