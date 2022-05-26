Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С моей точки зрения - это история (Медведчук дал показания против Порошенко, - ред.), которая компроментирует самого Зеленского. Сильный президент должен позвать представителей власти и оппозиции и сказать: - объединяемся. Во фракциях есть люди, которые имеют разные точки зрения, но эти люди любят Украину и хотят ее защищать Давайте все вместе воевать на фронте, в военном штабе, в штабе информационной обороны. Распределим обязанности, объединим лучших людей всех политических сил. Если бы Зеленский так сделал, то лидерство стало бы несомненным. Вместо этого кто-то решил превратить Зеленского в мелкого скандалиста, вытаскивающего из шкафа Медведчука, которого просят поссорить Порошенко", - пояснил Княжицкий.

Также депутат от "Евросолидарности" добавил, что Медведчук всегда работает на власть. Он работал на советскую власть, когда уничтожал Стуса. Потом работал на Кучму, Януковича, а сейчас приспособился к Зеленскому.

"Медведчук говорит то, что хочет Зеленский. Поскольку он в заключении, ему хочется хороших условий, чтобы его оттуда выпустили. Он читает с суфлера текст, который ему написали. К этому тексту нет никакого доверия. Очевидно, никаких юридических последствий заявление Медведчука не будет иметь. Потому что если Порошенко, как и любой гражданин, виноват - это должен доказать суд. Но кто-то захотел превратить Зеленского из общенационального лидера в карикатуру. Кто-то захотел вернуть его в прошлое. И вот инициатором этого дела выставили Медведчука. Думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому", - подчеркнул Княжицкий.

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко считает заявления кума президента РФ Путина Виктора Медведчука неуместными и призывает всех оставить политические споры до победы в войне с Россией

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