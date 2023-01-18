Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в эфире Еспресо.

"У меня была встреча с президентом Турции Эрдоганом, где он выдвинул инициативу по открытию "гуманитарного коридора". Россия - непрогнозируемый партнер, поэтому я высоко ценю желание турецкого омбудсмена и президента принимать в этом участие и помочь украинским гражданам вернуться домой", - сказал он.

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Лубинец отметил, что это будет новая платформа, если она будет поддержана на уровне президентов.

"Уже состоялись переговоры между Эрдоганом и Путиным, мы ждем переговоров Эрдогана и Зеленского. Если будут достигнуты дипломатические договоренности, я очень надеюсь, что заработает этот коридор, где мы будем решать вопрос именно гражданских. Основной вопрос, который стоит, - это возвращение гражданских граждан Украины, которые фактически находятся в плену. Я юридически их называю гражданские заложники", - подытожил омбудсмен.