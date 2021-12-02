Инициативу по наблюдению за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект решения Совета министров ОБСЕ по наблюдению Специальной мониторинговой миссии (СММ) за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц организации
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, 2 декабря, выступая на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает Укринформ.
"Я бы хотел поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в разработке проекта решения Совета министров относительно мониторинга на российско-государственной границе", - сказал глава МИД,
Кулеба подчеркнул, что Россия постоянно препятствует СММ ОБСЕ, и делала это даже накануне заседания Совета министров организации: российские оккупационные войска не позволили мониторинговой миссии пересечь линию столкновения и попасть на оккупированную территорию.
Проект решения о наблюдении за границей поддержали и в Евросоюзе. В ЕС подчеркнули, что решение о мониторинге "позволит достичь дальнейшего прогресса в процессе урегулирования конфликта".
- Напомним, 2 декабря Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине €31 млн на укрепление оборонных способностей.
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