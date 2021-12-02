Инициативу по наблюдению за украинско-российской границей поддержали 36 стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, 2 декабря, выступая на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает Укринформ.

"Я бы хотел поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в разработке проекта решения Совета министров относительно мониторинга на российско-государственной границе", - сказал глава МИД,

Кулеба подчеркнул, что Россия постоянно препятствует СММ ОБСЕ, и делала это даже накануне заседания Совета министров организации: российские оккупационные войска не позволили мониторинговой миссии пересечь линию столкновения и попасть на оккупированную территорию.

Проект решения о наблюдении за границей поддержали и в Евросоюзе. В ЕС подчеркнули, что решение о мониторинге "позволит достичь дальнейшего прогресса в процессе урегулирования конфликта".

Напомним, 2 декабря Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине €31 млн на укрепление оборонных способностей.