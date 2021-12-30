Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление о преследованиях Порошенко

Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление о преследованиях Порошенко

30 декабря, 2021 четверг
13:52
Общество Петр Порошенко

В Украине нарастает политический кризис. А преследование пятого президента Петра Порошенко углубит раскол в государстве Об этом говорится в заявлении инициативной группы "Первого декабря"

“Нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические. Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к осторожным голосам. Власть не обращает должного внимания на критику, не прислушивается даже к правильным рекомендациям оппозиции, не обращает внимание на экспертное мнение и даже в своих рядах не хочет слышать возражений, лишаясь критиков и заменяя высокопоставленных должностных лиц, если их позиции противоречат желаниям офиса президента”, - говорится в обращении .

“Нас тревожит, что немногочисленные пророссийские политические силы в Украине дисциплинированы и отмобилизованы, как будто руководствуются из единого центра. В то же время широкая общественность проукраинских политиков такой консолидированности, к сожалению, не проявляет. Мы благодарны многим из них за надлежащие государственные шаги и нейтрализацию коварных замыслов скрытых врагов, однако реальность есть и другое. Взаимная борьба, амбиции видеть только себя национальным лидером, неспособность поставить интересы государства выше своих партийных и личных интересов – все это демотивирует и раскалывает общество”, - отмечают участники Группы.

“За такую взаимоборьбу едва ли не самая большая ответственность ложится на президента Владимира Зеленского и его правящую партию, которые сегодня олицетворяют украинские власти. По всей видимости, властная верхушка умело освоила те видимые и сокровенные инструменты системы, которую она призвана была изменить. Мы разделяем тревогу украинских правозащитников, которые фиксируют многочисленные случаи нарушения прав человека, пренебрежение верховенством права, разрушение парламентаризма, попытки превратить судей в послушных исполнителей воли офиса Президента Украины", - убеждены подписанты.

“Вручение подозрения в совершении государственной измены и содействии террористической организации Петру Порошенко – одно из проявлений опасного крена в политике Зеленского. Обе эти формулировки предполагают наличие прямого умысла для совершения действий, квалифицированных именно таким образом. Подозрение должно быть обоснованным, но в официальной версии оно не содержит ни одного аргумента, доказывающего такой умысел. Поэтому она юридически ничтожна и свидетельствует об очевидном политическом преследовании действующим Президентом своего оппонента. Как можно не видеть, что такое преследование станет щедрым подарком государству-агрессору и вызовет очередное разочарование союзников Украины, помощь которых в условиях российской агрессии является необходимым условием нашей победы?!”, - отмечают участники Инициативной группы.

“Это преследование только углубит раскол в государстве, поскольку понравится одним и гальванизирует протест других. Хочет ли этого президент Зеленский, когда на границах нашей страны стоят вражеские войска?”, - подчеркивают подписанты.

«Мы отдаем себе отчет, что в условиях предельных геополитических вызовов руководству государства хотелось бы иметь общество, которое слушалось бы его руля. Однако попытки собрать это общество в "один кулак", сворачивая демократические свободы и наращивая элементы авторитарности, на самом деле погибельны, поскольку неизбежно будут вести к дальнейшему злоупотреблению властью, а затем к фактическому поглощению страны авторитарной Россией. В то же время страну можно и нужно консолидировать, овладев качественно другой методологией, к которой не привыкла наша система государственного управления, а именно: неутомимое согласование своих действий с политическими партнерами и оппонентами, поиск общей стратегии национального развития на основе общей ценностной платформы”, - считают моральные авторитеты нации.

«В 2010–2013 гг. наша Группа пыталась обезопасить Виктора Януковича и его команду, что политический режим, игнорирующий гражданское общество, нарушает права человека и не соблюдает верховенство права, обреченный на поражение. В этих условиях власти быстро теряют легитимность. Сегодня мы хотели бы направить свой осторожный голос как президенту Зеленскому, так и всем участникам политического процесса. Потенциал Украины невероятный, и грош цена будет всем нам, если мы его упустим!”, - говорится в заявлении.

Инициативная группа Первого декабря создана в 20-ю годовщину референдума за независимость.

Ее основали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Цель Инициативной группы – становление свободного народа Украины, объединенного общими духовными ценностями, способного создавать моральную политику, справедливую экономику и социальное благо.

  • Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.
  • В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Порошенко
Читайте также:
Ірина Фриз
28 декабря, 2021 вторник
СБУ сообщила, что помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне – Ирина Фриз
29 декабря, 2021 среда
Промоутер поставил точку в разговорах о реванше Ломаченко и Лопеса
28 декабря, 2021 вторник
Любимого футболиста Луческу назначат спортивным директором российского клуба
Киев
-5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.13
    Покупка 27.13
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 30.55
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 декабря
16:07
COVID
Почти 1 млн инфицированных COVID-19 за сутки: системы здравоохранения разных стран на грани краха, - ВОЗ
16:03
Мария Захарова
В МИД России заявили, что Киев планирует "расстреливать" население Донбасса оружием НАТО
15:50
е-Поддержка: украинцы, подавшие заявки от 30 декабря, смогут получить деньги в 2022 году, - Минцифры
15:46
Telegram выпустил предновогоднее обновление: что изменилось
15:37
Четыре нокдауна и нокаут: The Ring назвал лучший бой 2021 года
15:37
"Южмаш" подписал контракт с США на изготовление двух первых ступеней ракет Antares
15:33
астероид
Мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус.
15:17
верховная рада
Почти 100 ученых: Стефанчук подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе ВР
15:17
Мюнхен протести
В Мюнхене прошли массовые протесты против карантинных ограничений
15:12
В УПЛ вернулся один из лучших украинских тренеров
15:10
РФ и США
На встрече 10 января Россию будет представлять заместитель Лаврова Рябков, а США - заместитель Блинкена по политическим вопросам Шерман, - МИД РФ
14:57
Конгресc США
Вашингтон не воспринимает требования безопасности Путина серьезно, - эксперт
14:49
Григорий Синченко
Удерживаемый оккупантами в ОРДО украинский политзаключенный Синченко совершил попытку самоубийства и находится в критическом состоянии, - Денисова
14:46
Применение кассовых аппаратов для ФЛП первой группы с 1 января остается добровольным, - Минфин
14:26
Станислав Шушкевич
Экс-спикер белорусского парламента Шушкевич: из-за дела против Порошенко Украина рискует потерять демократическое лидерство
14:23
россия митинг
"Ненавидите свою страну": в РФ депутат предлагает лишать критиков власти гражданства, приобретенного по праву рождения
14:17
На Харьковщине поезд столкнулся с автомобилем: один человек погиб
14:01
Укрзализныця электрифицировала около 7 км путей участка Черкассы – им. Тараса Шевченко
14:01
Тренер Уайлдера нашел рецепт победы над Усиком
13:57
Почему мы убиваем и переписываем историю – 5 книг, где (не) расскажут о наших фобиях
13:52
призывники
Военный призыв-2022 продлится с апреля по июнь и с октября по декабрь, - Офис президента
13:43
Террорист "ЛНР"
Руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении участнику "ЛНР"
13:38
Украинцам 31 декабря и 1 января следует ожидать потепления, осадков и штормового ветра, - синоптик Наталья Диденко
13:36
Иран ракета
Иран заявил о запуске ракеты с тремя спутниками для "исследовательской миссии"
13:31
Экс-футболиста "Динамо" погнали из итальянского клуба
13:20
ВМС Украины провели совместные учения с Францией в акватории Черного моря
13:18
PR
BankID
Украинцы могут использовать Bank ID при оформлении кредита онлайн 
13:01
Избили адвоката и препятствовали его деятельности: ДБР объявило о подозрении четырем правоохранителям
13:00
Сауль Альварес
"Канело" отреагировал на победу над Усиком и Фьюри в борьбе за звание лучшего боксера мира
12:52
Виктор Медведчук
Кремль назвал санкции в отношении каналов окружения Медведчука "тотальной цензурой" и "зачисткой информпространства"
12:46
Саакашвили суд
Пытки и лишение права на жизнь, - Денисова о переводе Саакашвили из больницы в тюрьму
12:46
Анналена Бербок
В МИД Германии не видят скорейшего возвращения России в G7
12:25
Зеленский
Разговор Зеленского и Байдена должен стать продолжением действующего формата переговоров между Украиной и США, - ОП
12:22
Манчестер Сити
Зинченко помог "Манчестер Сити" побить рекорд чемпионата Англии
12:16
кредит
С 1 января безработные смогут получить беспроцентный кредит от государства на открытие собственного бизнеса
12:11
Индия зафиксировала резкий рост распространения COVID-19
12:08
"Отмыли" сотни млн грн на фиктивной продаже горючего: СБУ разоблачила конвертцентр
11:49
Вопросы вступления Украины в НАТО будут решаться исключительно между Киевом и Альянсом, - Маркарова
11:48
В больнице Харьковской области взорвали банкомат
11:44
Промоутер призвал Уайлдера не уходить на пенсию и нашел ему соперника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV