Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление о преследованиях Порошенко

“Нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические. Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к осторожным голосам. Власть не обращает должного внимания на критику, не прислушивается даже к правильным рекомендациям оппозиции, не обращает внимание на экспертное мнение и даже в своих рядах не хочет слышать возражений, лишаясь критиков и заменяя высокопоставленных должностных лиц, если их позиции противоречат желаниям офиса президента”, - говорится в обращении .



“Нас тревожит, что немногочисленные пророссийские политические силы в Украине дисциплинированы и отмобилизованы, как будто руководствуются из единого центра. В то же время широкая общественность проукраинских политиков такой консолидированности, к сожалению, не проявляет. Мы благодарны многим из них за надлежащие государственные шаги и нейтрализацию коварных замыслов скрытых врагов, однако реальность есть и другое. Взаимная борьба, амбиции видеть только себя национальным лидером, неспособность поставить интересы государства выше своих партийных и личных интересов – все это демотивирует и раскалывает общество”, - отмечают участники Группы.

“За такую взаимоборьбу едва ли не самая большая ответственность ложится на президента Владимира Зеленского и его правящую партию, которые сегодня олицетворяют украинские власти. По всей видимости, властная верхушка умело освоила те видимые и сокровенные инструменты системы, которую она призвана была изменить. Мы разделяем тревогу украинских правозащитников, которые фиксируют многочисленные случаи нарушения прав человека, пренебрежение верховенством права, разрушение парламентаризма, попытки превратить судей в послушных исполнителей воли офиса Президента Украины", - убеждены подписанты.

“Вручение подозрения в совершении государственной измены и содействии террористической организации Петру Порошенко – одно из проявлений опасного крена в политике Зеленского. Обе эти формулировки предполагают наличие прямого умысла для совершения действий, квалифицированных именно таким образом. Подозрение должно быть обоснованным, но в официальной версии оно не содержит ни одного аргумента, доказывающего такой умысел. Поэтому она юридически ничтожна и свидетельствует об очевидном политическом преследовании действующим Президентом своего оппонента. Как можно не видеть, что такое преследование станет щедрым подарком государству-агрессору и вызовет очередное разочарование союзников Украины, помощь которых в условиях российской агрессии является необходимым условием нашей победы?!”, - отмечают участники Инициативной группы.

“Это преследование только углубит раскол в государстве, поскольку понравится одним и гальванизирует протест других. Хочет ли этого президент Зеленский, когда на границах нашей страны стоят вражеские войска?”, - подчеркивают подписанты.



«Мы отдаем себе отчет, что в условиях предельных геополитических вызовов руководству государства хотелось бы иметь общество, которое слушалось бы его руля. Однако попытки собрать это общество в "один кулак", сворачивая демократические свободы и наращивая элементы авторитарности, на самом деле погибельны, поскольку неизбежно будут вести к дальнейшему злоупотреблению властью, а затем к фактическому поглощению страны авторитарной Россией. В то же время страну можно и нужно консолидировать, овладев качественно другой методологией, к которой не привыкла наша система государственного управления, а именно: неутомимое согласование своих действий с политическими партнерами и оппонентами, поиск общей стратегии национального развития на основе общей ценностной платформы”, - считают моральные авторитеты нации.

«В 2010–2013 гг. наша Группа пыталась обезопасить Виктора Януковича и его команду, что политический режим, игнорирующий гражданское общество, нарушает права человека и не соблюдает верховенство права, обреченный на поражение. В этих условиях власти быстро теряют легитимность. Сегодня мы хотели бы направить свой осторожный голос как президенту Зеленскому, так и всем участникам политического процесса. Потенциал Украины невероятный, и грош цена будет всем нам, если мы его упустим!”, - говорится в заявлении.

Инициативная группа Первого декабря создана в 20-ю годовщину референдума за независимость.

Ее основали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Цель Инициативной группы – становление свободного народа Украины, объединенного общими духовными ценностями, способного создавать моральную политику, справедливую экономику и социальное благо.

Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.

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