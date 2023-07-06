"Инициатива в наших руках": Залужный обсудил с генералом Милли успехи и потребности контрнаступления ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом он сообщил в телеграме.
"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках", - говорится в сообщении.
Также Залужный отметил, что обсудил с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.
"Выразил благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне. Остаемся на связи. Вместе победим!" - добавил Главнокомандующий ВСУ.
- Напомним, 6 июля, в День государственности Литвы, президент страны Гитанас Науседа наградил госнаградами нескольких украинских чиновников, в том числе Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.
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