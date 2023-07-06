Об этом он сообщил в телеграме.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках", - говорится в сообщении.

Также Залужный отметил, что обсудил с генералом Милли актуальные потребности Вооруженных Сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

"Выразил благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне. Остаемся на связи. Вместе победим!" - добавил Главнокомандующий ВСУ.