Инициатива США не признавать Путина после 2024 года – это вмешательство в дела РФ, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вмешательством в дела России инициативу Конгресса США о непризнании власти Владимира Путина после 2024 года
Об этом сообщает РБК.
"Каждый раз нам кажется, что ничего более бессмысленного, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана (из США) больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - сказал Песков.
Он назвал такие заявления конгрессменов вмешательством в дела России.
"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Никакая другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это", - сказал Песков.
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Напомним, 19 ноября сообщили, что в Конгрессе США подготовили резолюцию о непризнании легитимности Путина после 2024 года.
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