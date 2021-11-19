Инициатива США не признавать Путина после 2024 года – это вмешательство в дела РФ, - Песков

Об этом сообщает РБК.



"Каждый раз нам кажется, что ничего более бессмысленного, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана (из США) больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - сказал Песков.

Он назвал такие заявления конгрессменов вмешательством в дела России.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Никакая другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это", - сказал Песков.

Напомним, 19 ноября сообщили, что в Конгрессе США подготовили резолюцию о непризнании легитимности Путина после 2024 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb