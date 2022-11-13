Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Украинцы стали занимать место россиян во взглядах немцев. В Германии и других западных странах эмоциональная поддержка точно на стороне Украины. Это отражается в разных инициативах от гражданского общества Германии. В Германии также существует большая поддержка государственной политики в отношении Украины", - рассказал Умланд.

Аналитик подчеркнул, что пророссийские взгляды в Германии сильно уменьшаются.

"Сейчас в Германии уже очень скептически начали относиться к России. Поскольку немцы видят, что делают россияне в Украине. Немцев часто шокируют зверства россиян в Украине. Именно поэтому Россия лишилась своего влияния на немцев", - добавил он.

9 октября в Украину прибыла новая партия военной помощи из Германии: БМП Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики и транспортеры Oshkosh

11 ноября правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из своего бюджета на 2023 год в поддержку Украине – средства будут направлены на защиту от российских кибератак и сбор доказательств военных преступлений России

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