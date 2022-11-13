"Инициатива переходит к украинцам": аналитик Умланд об изменении отношения Германии к России
Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд сообщил, что в Германии растут проукраинские взгляды на войну
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Украинцы стали занимать место россиян во взглядах немцев. В Германии и других западных странах эмоциональная поддержка точно на стороне Украины. Это отражается в разных инициативах от гражданского общества Германии. В Германии также существует большая поддержка государственной политики в отношении Украины", - рассказал Умланд.
Аналитик подчеркнул, что пророссийские взгляды в Германии сильно уменьшаются.
"Сейчас в Германии уже очень скептически начали относиться к России. Поскольку немцы видят, что делают россияне в Украине. Немцев часто шокируют зверства россиян в Украине. Именно поэтому Россия лишилась своего влияния на немцев", - добавил он.
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