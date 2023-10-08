Инициатива на нашей стороне: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

Об этом сообщил Олесь Маляревич, сержант роты ударных беспилотных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, в эфире телеканала "Еспресо".

"Идет небольшое, но очень важное движение в сторону деоккупации. Если раньше была борьба за Клещиевку и Андреевку, то сейчас идет борьба за железную дорогу, чтобы ее перейти и закрепиться. Это очень мощный рубеж обороны, который россияне использовали как вторую линию", - отметил боец ВСУ.

Он рассказал, что в Бахмуте продолжаются зеркальные ударно-штурмовые действия как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.

"Мы двигаемся к деоккупации Бахмута, а россияне двигаются с целью вернуть утраченные высоты, чтобы зацепиться и дальше удерживать Бахмут", - пояснил Маляревич.