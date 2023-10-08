Инициатива на нашей стороне: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
Севернее и южнее Бахмута ситуация очень сложная, но инициатива на стороне ВСУ
Об этом сообщил Олесь Маляревич, сержант роты ударных беспилотных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, в эфире телеканала "Еспресо".
"Идет небольшое, но очень важное движение в сторону деоккупации. Если раньше была борьба за Клещиевку и Андреевку, то сейчас идет борьба за железную дорогу, чтобы ее перейти и закрепиться. Это очень мощный рубеж обороны, который россияне использовали как вторую линию", - отметил боец ВСУ.
Он рассказал, что в Бахмуте продолжаются зеркальные ударно-штурмовые действия как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
"Мы двигаемся к деоккупации Бахмута, а россияне двигаются с целью вернуть утраченные высоты, чтобы зацепиться и дальше удерживать Бахмут", - пояснил Маляревич.
- 6 октября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что Вооруженные Силы продолжают выбивать россиян с их позиций на Бахмутском направлении.
- Позже в Институте изучения войны отметили, что Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута.
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