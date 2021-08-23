"Ингулец" совершил камбэк за 1 минуту в матче против "Львова" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Львов" вышел вперед уже на 14-й минуте матча благодаря Максиму Грисьо. И к середине второго тайма вел в счете.



Неожиданно "Ингулец" сумел перевернуть ход игры на 53-й минуте. Сначала отличился Александр Козак, а уже через 1 минуту они вышли вперед - забил Артем Ситало.



Украинская Премьер-лига



5-й тур



23 августа



"Львов" - "Ингулец" 1: 2



Голы: Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54