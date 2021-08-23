"Ингулец" совершил камбэк за 1 минуту в матче против "Львова" в УПЛ
В 5-м туре УПЛ "Ингулец" победил ПФК "Львов" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" вышел вперед уже на 14-й минуте матча благодаря Максиму Грисьо. И к середине второго тайма вел в счете.
Неожиданно "Ингулец" сумел перевернуть ход игры на 53-й минуте. Сначала отличился Александр Козак, а уже через 1 минуту они вышли вперед - забил Артем Ситало.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
23 августа
"Львов" - "Ингулец" 1: 2
Голы: Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54
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