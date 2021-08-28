Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Ингулец" разгромил "Мариуполь" в УПЛ

"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в УПЛ

28 августа, 2021 суббота
16:01
Спорт

В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ингулец" на 22-й минуте вперед вывел Владислав Шарай. На 57-й минуте он забил второй раз и увеличил преимущество своей команды.

До разгромного счет на 76-й минуте довел Майкл Стивен.

"Ингулец" победил "Мариуполь" 3:0, набрал 7 очков и поднялся на восьмое место. "Мариуполь" имеет 1 пункт и остается на последней, 14-й позиции.

Чемпионат Украины

6-й тур

28 августа

"Ингулец" - "Мариуполь" 3:0

Голы: Шарай, 22, 57, Стивен, 76

  • Напомним, 23 августа в 5-м туре УПЛ "Ингулец" победил "Львов" со счетом 2:1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Ингулец
Читайте также:
Паралімпіада, плавання
26 августа, 2021 четверг
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Рефат Чубаров
26 августа, 2021 четверг
"Руководство РФ в отчаянии": Чубаров о заявлении Лаврова по саммиту Крымской платформы
Телеканал "НАШ"
26 августа, 2021 четверг
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.07
  • EUR
    Покупка 31.46
    Продажа 31.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
28 августа
17:45
Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО
17:01
Вследствие обстрелов Авдеевки пострадали 8 украинских военных
16:40
Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в АПЛ
16:21
Кабул
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
15:44
ООС
Обострение на Донбассе: русские ранили еще трех украинских военных
15:35
Белый дом
США дополнительно предоставят Украине $60 млн на оборону
15:12
Украина за день получила 5 золотых медалей Паралимпиады-2020
14:52
Мэр Полтавы подарил первоклассникам игрушки, которые поют на русском и вызывают аллергию, - СМИ
14:38
МЗ разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии
14:12
Центр города Харькова перекроют на три дня
13:50
Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Байденом
13:31
В Ялте сгорела крыша многоэтажки
13:10
Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных
12:52
За деньги из Москвы против "Крымской платформы" работали 15 тыс. ботов, - СБУ
12:38
Обстрелы Авдеевки: ранен военный, железнодорожное сообщение приостановлено
11:45
Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
11:23
Взрывы на складах в Казахстане: уже 13 погибших
11:00
Польские учителя отримуюють на 1 тыс. евро больше за украинских
10:30
В Украине полностью привиты от коронавируса менее 10% населения
10:00
Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку
09:37
Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
09:15
Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ
09:00
Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника
08:55
В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN
08:23
Вступление в ПТУ продлено до 1 октября
08:00
27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
07:26
В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник
07:10
Эксклюзив
COVID-19
COVID-19 как экономический кризис природного происхождения
07:00
Книга для меньшинства, сатана в юбке и замаханная женщина - 5 книг, где говорят горькую правду
2021, пятница
27 августа
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли
Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
22:41
Дмитрий Кулеба
"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
21:51
В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
21:18
В Харьковском горсовете проводят обыски
21:03
Николай Рудьковский
ОГПУ просит суд арестовать бывшего министра Рудьковского
20:45
Более 230 украинцев остаются в Афганистане, - посол
20:38
Зеленський и Санду
Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду
19:51
Теракт возле аэропорта Кабула: среди погибших были граждане Великобритании
19:50
Янукович
Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд
19:27
В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов
19:12
В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV