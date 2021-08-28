"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в УПЛ
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ингулец" на 22-й минуте вперед вывел Владислав Шарай. На 57-й минуте он забил второй раз и увеличил преимущество своей команды.
До разгромного счет на 76-й минуте довел Майкл Стивен.
"Ингулец" победил "Мариуполь" 3:0, набрал 7 очков и поднялся на восьмое место. "Мариуполь" имеет 1 пункт и остается на последней, 14-й позиции.
Чемпионат Украины
6-й тур
28 августа
"Ингулец" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Шарай, 22, 57, Стивен, 76
- Напомним, 23 августа в 5-м туре УПЛ "Ингулец" победил "Львов" со счетом 2:1 .
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