"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ингулец" на 22-й минуте вперед вывел Владислав Шарай. На 57-й минуте он забил второй раз и увеличил преимущество своей команды.

До разгромного счет на 76-й минуте довел Майкл Стивен.

"Ингулец" победил "Мариуполь" 3:0, набрал 7 очков и поднялся на восьмое место. "Мариуполь" имеет 1 пункт и остается на последней, 14-й позиции.

Чемпионат Украины

6-й тур



28 августа

"Ингулец" - "Мариуполь" 3:0

Голы: Шарай, 22, 57, Стивен, 76