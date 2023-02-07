Инфраструктуру Одессы планируют подключить к генераторам, а высвободившиеся мощности передать потребителям
Около ста мощных генераторов будут обеспечивать работу критической инфраструктуры Одессы, высвободившиеся мощности будут подаваться потребителям
Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на слова представителя главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Критическая инфраструктура города уже переводится на альтернативные источники питания. В первую очередь это предприятия тепло- и водоснабжения, а также медучреждения. Учреждениям уже передано около 40% генераторов, прибывших в город. Высвободившиеся мощности мы будем подавать в дома одесситов. Таким образом мы надеемся до конца недели выйти на график отключений 2/8. По мере стабилизации ситуации количество часов со светом будет увеличиваться", - рассказал он.
Кроме этого, Братчук также отметил, что сейчас в домах одесситов света нет по 10-12 часов. В случае аварии такой промежуток увеличивается. Также в городе не работает электротранспорт.
По словам спикера Одесской ОВА, с 4 февраля в Одесской области дополнительно развернуто 164 Пункта несокрушимости, сейчас таких пунктов насчитывается около 300.
"Ситуация со светом в Одессе сложнее, чем в области. Поэтому Пункты несокрушимости полностью оправдывают свою работу", - подчеркнул Братчук.
- 3 февраля в Одессе из-за аварии были обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая возникла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- 6 февраля стало известно, что в Украине в связи с началом рабочей недели и из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии. Самая сложная ситуация сохранялась в Одессе и области.
- Вечером 6 февраля в Одессе и районе 50% жителей оставались без света. При этом в регионе действовали графики 2 через 10 часов .
- 7 февраля стало известно, что ситуация в Одессе и близлежащих районах остается сложной. Однако для абонентов обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электроэнергии.
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