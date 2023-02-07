Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на слова представителя главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Критическая инфраструктура города уже переводится на альтернативные источники питания. В первую очередь это предприятия тепло- и водоснабжения, а также медучреждения. Учреждениям уже передано около 40% генераторов, прибывших в город. Высвободившиеся мощности мы будем подавать в дома одесситов. Таким образом мы надеемся до конца недели выйти на график отключений 2/8. По мере стабилизации ситуации количество часов со светом будет увеличиваться", - рассказал он.

Кроме этого, Братчук также отметил, что сейчас в домах одесситов света нет по 10-12 часов. В случае аварии такой промежуток увеличивается. Также в городе не работает электротранспорт.

По словам спикера Одесской ОВА, с 4 февраля в Одесской области дополнительно развернуто 164 Пункта несокрушимости, сейчас таких пунктов насчитывается около 300.

"Ситуация со светом в Одессе сложнее, чем в области. Поэтому Пункты несокрушимости полностью оправдывают свою работу", - подчеркнул Братчук.