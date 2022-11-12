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"Инфраструктуру Евросоюза пора переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток", - Боррель

12 ноября, 2022 суббота
14:10
Экономика Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инфраструктуру Евросоюза пора переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток

На портале дипломатической службы Европейского союза появилась реакция Жозепа Борреля на новый план Еврокомиссии по перевозке военной техники по странам союза.

"Российская агрессия против Украины подрывает международную систему мира, основанную на правилах, во всем мире. Но это влияет на нас. И мы должны адаптировать нашу оборонную политику к этой новой среде", - сказал он.

По его мнению, Евросоюз должен адаптировать систему мобильности, чтобы европейские войска могли транспортировать и быстро разворачивать все свои военные возможности. В частности, нужно изучить цепь поставок топлива для уверенности, что она сможет обеспечить логистические потребности.

"Это критически важно для нашей обороны: потенциал, способность быстро перемещать войска и оборудование с одной стороны Европейского Союза на другую сторону Европейского Союза; с запада на восток преимущественно к нашим внешним границам", - подчеркнул Боррель.

По словам дипломата, для этого необходимо подготовить мосты, туннели и дороги, а также поезда для транспортировки наших военных мощностей.

"Этот "план действий" имеет целью уменьшить задержки при транспортировке военного потенциала с помощью 30 действий, позволяющих передвигаться безопаснее и быстрее, начиная от транспортной инфраструктуры, нормативных вопросов, готовности и устойчивости", - добавил он.

Эти действия также включают работу над разрешениями на трансграничное перемещение и таможенными формальностями и тесное сотрудничество с НАТО.

"Мы должны делиться лучшими практиками с региональными партнерами, с Западными Балканами. Мы должны быть готовы подготовить развертывание сил в этом регионе и мы будем решать это с нашими трансатлантическими партнерами в регулярных диалогах", - подчеркнул Боррель.

  • 14 октября Залужный обсудил с генералом НАТО Каволи потенциальные угрозы России и Беларуси. Он отметил, что преимуществами Украины остается поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами.
  • 22 октября страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной. В этих подготовках приняли участие Польша и армии Словакии, Чехии и Венгрии, а также некоторые подразделения из Великобритании и США.

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