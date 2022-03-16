Инфраструктура в Луганской области почти уничтожена, в некоторых случаях не подлежит восстановлению, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты почти полностью уничтожили инфраструктуру в Луганской области
Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо.TV"
"У нас была тяжелая ночь. Врагу удалось немного продвинуться вперед в Рубежном. Они запускают впереди себя недавно мобилизованных людей, которых поймали накануне войны. Это мужчины гражданских профессий. Они гибнут просто сотнями. Каждая их атака заканчивается многочисленными жертвами. Погибают и уходят. Такое впечатление, что они под действием каких-то наркотиков. Или за ними идут заграды, и они знают, что их расстреляют", - рассказал Гайдай.
Гайдай добавил, что все населенные пункты Луганщины, подконтрольные Украине, подвергаются обстрелам из всех видов вооружения. По его словам, наибольшее повреждение испытывают гражданские дома.
"Никаких точечных ударах, о которых заявляет РФ, нет. Гатят по всему, что только можно. Обстреливают гражданское население и объекты инфраструктуры. Северодонецк просто пытаются стереть с лица земли. Инфраструктура региона уничтожена критически, а в некоторых случаях уже не поддается восстановлению" ", – сказал он.
- 15 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газоснабжения – 30. Страдают почти 100 тысяч человек.
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