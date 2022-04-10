Инфраструктура Северодонецка почти уничтожена, – глава Луганской ОВ

Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Если утром пылали дома в новой части города, то днем российская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбиты окна, там, где еще оставались", – говорится в сообщении.

Серьезные разрушения получили два жилых дома и частная больница. Социальная и критическая инфраструктура почти уничтожена.

Утром 10 апреля в Северодонецке оккупанты открыли огонь по школе и двум многоэтажкам, в результате чего сгорел ряд квартир, а также разрушили два дома в Лисичанске и Камышевасе-1.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о высокой вероятности попытки российских оккупантов прорвать украинскую оборону в Луганской и Донбассе.