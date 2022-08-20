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Главная война с Россией InformNapalm обнародовал список учителей из РФ, которых ставят вместо украинских педагогов в Луганской области

InformNapalm обнародовал список учителей из РФ, которых ставят вместо украинских педагогов в Луганской области

20 августа, 2022 суббота
19:22
война с Россией

Источники международного OSINT-сообщества InformNapalm из оккупированной Луганщины передали списки из 173 человек, которые должны прибыть к 1 сентября в командировку из РФ "на продолжительное время"

Об этом сообщили на сайте InformNapalm .

Это делается с целью проведения обучения украинских детей "в духе рашизма".

Сообщается, что, учитывая, что они планируют командировку "на длительный срок", вероятно, им будут выдавать для проживания квартиры украинцев, которые были вынуждены оставлять свои дома из-за российской агрессии.

"Публикуем открыто эту информацию, чтобы рашистские педагоги осознавали ответственность за содействие в оккупации украинской территории и промывку мозгов украинских детей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что незаконное пересечение границы будет иметь для этих людей уголовные последствия после победы Украины в войне и восстановления своей территориальной целостности.

Со списком можно ознакомиться здесь .

  • 10 июля стало известно , что российским учителям, которые согласятся преподавать на оккупированных Кремлем украинских территориях, обещают двойной размер зарплаты и серьезные суточные.

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Украина
Луганщина
оккупированные территории
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