InformNapalm обнародовал список учителей из РФ, которых ставят вместо украинских педагогов в Луганской области

Об этом сообщили на сайте InformNapalm .

Это делается с целью проведения обучения украинских детей "в духе рашизма".

Сообщается, что, учитывая, что они планируют командировку "на длительный срок", вероятно, им будут выдавать для проживания квартиры украинцев, которые были вынуждены оставлять свои дома из-за российской агрессии.

"Публикуем открыто эту информацию, чтобы рашистские педагоги осознавали ответственность за содействие в оккупации украинской территории и промывку мозгов украинских детей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что незаконное пересечение границы будет иметь для этих людей уголовные последствия после победы Украины в войне и восстановления своей территориальной целостности.

Со списком можно ознакомиться здесь .

10 июля стало известно , что российским учителям, которые согласятся преподавать на оккупированных Кремлем украинских территориях, обещают двойной размер зарплаты и серьезные суточные.

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