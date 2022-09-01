Информировал врага о перемещении ВСУ: СБУ разоблачила агента ФСБ в Сумской области
Контрразведка СБУ обезвредила на Сумщине агента российских спецслужб, осуществлявшего системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины
Об этом информирует СБУ .
По данным следствия, украинский предприниматель из Шосткинского района собирал информацию об укреплении Сумщины и перемещении украинского войска. Кроме того, он осуществлял системную разведку пограничной территории.
Было установлено, что мужчину завербовал представитель российских спецслужб во время коммерческих поездок украинца в Россию. Злоумышленник согласился на сотрудничество из-за своих пророссийских убеждений.
После полномасштабного вторжения систематически информировал врага: посылал фотографии укреплений, местоположений ВСУ с привязкой к местности. В дальнейшем его планировали привлечь к диверсионной работе.
Во время обыска дома подозреваемого следствие изъяло:
- мобильные телефоны с подтверждениями разведывательной деятельности;
- свыше 500 г взрывчатки.
В настоящее время мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (госмена в условиях военного времени). Следствие продолжается.
- 31 августа СБУ сообщила , что будут судить двух коллаборантов, которые сотрудничали с антиукраинской организацией Медведчука и имели связь с Сурковым.
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