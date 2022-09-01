Об этом информирует СБУ .

По данным следствия, украинский предприниматель из Шосткинского района собирал информацию об укреплении Сумщины и перемещении украинского войска. Кроме того, он осуществлял системную разведку пограничной территории.

Было установлено, что мужчину завербовал представитель российских спецслужб во время коммерческих поездок украинца в Россию. Злоумышленник согласился на сотрудничество из-за своих пророссийских убеждений.

После полномасштабного вторжения систематически информировал врага: посылал фотографии укреплений, местоположений ВСУ с привязкой к местности. В дальнейшем его планировали привлечь к диверсионной работе.

Во время обыска дома подозреваемого следствие изъяло:

мобильные телефоны с подтверждениями разведывательной деятельности;

свыше 500 г взрывчатки.

В настоящее время мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (госмена в условиях военного времени). Следствие продолжается.

31 августа СБУ сообщила , что будут судить двух коллаборантов, которые сотрудничали с антиукраинской организацией Медведчука и имели связь с Сурковым.