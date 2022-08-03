Информировал врага о деятельности объектов Приднепровской железной дороги и пребывании ВСУ: жителю Днепра объявили о подозрении в госизмене
Правоохранители задержали днепрянина, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал данные о дислокации украинских военных, а также отправлял координаты стратегических объектов Днепропетровской области
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграме.
По данным прокуратуры, задержанный днепрянин сдавал представителям ФСБ России информацию о расположении украинских военных и выказывал стратегические объекты Днепропетровской области.
"Мужчина для выполнения заданий представителей ФСБ России собирал и передавал им информацию о местах дислокации военных подразделений ВСУ, перемещении военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области. Информатор передавал данные, фото и видеофиксацию через мессенджер Telegram. При этом мужчина осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для осуществления артиллерийских или авиаударов", - пишет пресс-служба Офиса ГП.
Также сообщается, что мужчину задержали во время выполнения очередного задания спецслужб России. Правоохранители во время обыска транспортного средства изъяли у подозреваемого мобильный телефон, посредством которого он и передавал информацию врагу.
"В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации. Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре", - говорится в сообщении СБУ .
По данным СБУ, мужчина работает на одной из частных охранных фирм Днепра. После полномасштабного вторжения России в Украину днепрянина через мессенджер завербовал сотрудник ФСБ.
Руководство Днепропетровской областной прокуратуры сообщило жителю Днепра о подозрении в государственной измене (статья 111, ч. 2 УК Украины).
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