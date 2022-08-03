Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в телеграме.

По данным прокуратуры, задержанный днепрянин сдавал представителям ФСБ России информацию о расположении украинских военных и выказывал стратегические объекты Днепропетровской области.

"Мужчина для выполнения заданий представителей ФСБ России собирал и передавал им информацию о местах дислокации военных подразделений ВСУ, перемещении военной техники, количестве, направлении их движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов на территории Днепропетровской области. Информатор передавал данные, фото и видеофиксацию через мессенджер Telegram. При этом мужчина осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для осуществления артиллерийских или авиаударов", - пишет пресс-служба Офиса ГП.

Также сообщается, что мужчину задержали во время выполнения очередного задания спецслужб России. Правоохранители во время обыска транспортного средства изъяли у подозреваемого мобильный телефон, посредством которого он и передавал информацию врагу.

"В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации. Оккупанты использовали эту информацию для планирования диверсий и массированных артобстрелов по инфраструктуре", - говорится в сообщении СБУ .

По данным СБУ, мужчина работает на одной из частных охранных фирм Днепра. После полномасштабного вторжения России в Украину днепрянина через мессенджер завербовал сотрудник ФСБ.

Руководство Днепропетровской областной прокуратуры сообщило жителю Днепра о подозрении в государственной измене (статья 111, ч. 2 УК Украины).

СБУ в Николаеве задержала агента, который сдавал врагу позиции ВСУ и объекты критической инфраструктуры, в результате чего были разрушены здания.

В Сумской области задержали двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации, количестве военных и вооружения ВСУ.

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