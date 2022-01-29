Информацию о поставках РФ донорской крови на границу с Украиной распространяют, чтобы посеять панику и страх в нашем обществе, - Минобороны

Об этом Маляр сообщила в Facebook.

По ее словам, эта информация не соответствует действительности и является элементом информационно-психологической войны.

"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе", – написала Маляр.