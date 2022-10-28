Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Но информация о якобы 36 тыс. "эвакуированных" жителей правого берега Днепра не может соответствовать действительности из-за недостаточной способности той переправы, которую они используют в течение всего этого времени", - сказал Владимир Молчанов.

Политолог отметил, что даже если допустить такую цифру, то она на самом деле очень мизерна, ведь это лишь пятая часть от общего количества украинцев, находящихся под оккупацией на правобережье.

"И даже если бы она соответствовала действительности, то это лишь чуть более половины от того, что они себе озвучили и запланировали. 36 тыс. – это пятая часть тех украинцев, херсонцев, которые остались на оккупированной части правого берега", - заметил он.

Владимир Молчанов отметил, что херсонцы не хотят жить под российской оккупацией, поэтому все попытки оккупантов подкупить украинцев бесполезны.

"Это свидетельствует обычно о всей российской лживости политики, их пропаганды по поводу желания херсонцев жить в их "русском мире". Никто из херсонцев практически не покупается на их обещания о выплатах 100 тыс. рублей каждому переселенцу и предоставлении бесплатного жилья, - добавил он.