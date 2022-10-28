Информация РФ о якобы 36 тыс. "эвакуированных" херсонцах не может соответствовать действительности из-за недостаточной способности переправы, - политолог Молчанов
Политолог Владимир Молчанов отметил, что херсонцы не покупаются на обещания российских оккупантов о выплатах 100 тыс. рублей каждому переселенцу и предоставлении бесплатного жилья
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Но информация о якобы 36 тыс. "эвакуированных" жителей правого берега Днепра не может соответствовать действительности из-за недостаточной способности той переправы, которую они используют в течение всего этого времени", - сказал Владимир Молчанов.
Политолог отметил, что даже если допустить такую цифру, то она на самом деле очень мизерна, ведь это лишь пятая часть от общего количества украинцев, находящихся под оккупацией на правобережье.
"И даже если бы она соответствовала действительности, то это лишь чуть более половины от того, что они себе озвучили и запланировали. 36 тыс. – это пятая часть тех украинцев, херсонцев, которые остались на оккупированной части правого берега", - заметил он.
Владимир Молчанов отметил, что херсонцы не хотят жить под российской оккупацией, поэтому все попытки оккупантов подкупить украинцев бесполезны.
"Это свидетельствует обычно о всей российской лживости политики, их пропаганды по поводу желания херсонцев жить в их "русском мире". Никто из херсонцев практически не покупается на их обещания о выплатах 100 тыс. рублей каждому переселенцу и предоставлении бесплатного жилья, - добавил он.
- В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.
- Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказала, что в Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное