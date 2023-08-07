"Информация передана Силам обороны Украины": хакеры взломали сайт московского БТИ
В ночь на 7 августа стало известно, что проукраинские хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации
Об этом сообщило издание Радио Свобода.
Хакеры якобы получили доступ к информации о владельцах недвижимости в Москве и слили их Украине.
"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении, появившемся на сайте МосгорБТИ.
В частности, отмечается, что эту группу хакеров связывают с кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис не работал два дня. Кроме того, они взяли на себя ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года.
- 29 июля сообщалось, что Кенийское правительство почти неделю борется с масштабной кибератакой на онлайн-платформу eCitizen. За нападением стоит группировка, которая, вероятно, связана с Россией.
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