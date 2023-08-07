Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Хакеры якобы получили доступ к информации о владельцах недвижимости в Москве и слили их Украине.

"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении, появившемся на сайте МосгорБТИ.

В частности, отмечается, что эту группу хакеров связывают с кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис не работал два дня. Кроме того, они взяли на себя ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года.