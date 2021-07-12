Информация об увольнении Железняка не соответствует действительности, - партия "Голос"
Партия "Голос" заявляет, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности
Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".
"Информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции " Голоса " в Верховной Раде не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Согласно положению о фракции назначение и увольнение главы фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции.
"Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка.
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