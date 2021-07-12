Информация об увольнении Железняка не соответствует действительности, - партия "Голос"

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".



"Информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции " Голоса " в Верховной Раде не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



Согласно положению о фракции назначение и увольнение главы фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции.



"Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка.