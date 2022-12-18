Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"По нашей информации на левом берегу Днепра россияне осуществляют постоянную передислокацию войск из нескольких населенных пунктов. Однако говорить об их отступлении еще рано. Поскольку заявления противника об отступлении могут быть информационной ловушкой, чтобы заставить ВСУ действовать по их правилам", - пояснил Ери.

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления подчеркнул, что российские войска своими маневрами пытаются ввести в заблуждение командование ВСУ.

"Мы имеем дело с очень коварным врагом. Поэтому только после конкретной оценки ситуации и действий противника будем решать действительно ли россияне отступают из ряда населенных пунктов на левом берегу Днепра. Ведь есть определенные признаки того, что россияне пытаются ввести нас в заблуждение", - добавил он.

17 декабря в Генштабе сообщили, что россияне перемещают свои отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки на Херсонщине.

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