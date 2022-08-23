Об этом говорится в твиттере разработчиков приложения "Воздушная тревога".

“Друзья, информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам – это фейк! Приложение "Воздушная тревога" не имеет к этому никакого отношения”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС на этот счет обнародовали разъяснение, в котором говорится, что порядок передачи сигналов оповещения утвержден постановлением Кабмина от 27 сентября 2017 г. То есть в течение пяти лет они неизменны.