Информация об обновлении сигналов тревоги – фейк, – разработчики приложения
Приложение "Воздушная тревога" не имеет никакого отношения к информации об обновлении сигналов оповещения
Об этом говорится в твиттере разработчиков приложения "Воздушная тревога".
“Друзья, информация об обновлении сигналов тревоги в общих системах оповещения, которая сейчас активно распространяется по социальным сетям и новостным ресурсам – это фейк! Приложение "Воздушная тревога" не имеет к этому никакого отношения”, – говорится в сообщении.
В ГСЧС на этот счет обнародовали разъяснение, в котором говорится, что порядок передачи сигналов оповещения утвержден постановлением Кабмина от 27 сентября 2017 г. То есть в течение пяти лет они неизменны.
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