Председатель львовской ОВА Максим Козицкий написал по этому поводу в своем Телеграмм-канале: Жители Львова и области, информация о взрывах на Львовщине, которую активно распространяют в соцсетях, по состоянию на этот час не подтвердилась. Заботьтесь об информационной гигиене. Не распространяйте контент с подозрительных телеграмм-каналов и групп. Следите за обновлениями на моих страницах".



Позже Максим Козицкий объяснил, что случилось:



"В одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки совершили контролируемый выброс смежных газов. Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге.



Ситуация под контролем. Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу".



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