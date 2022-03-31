Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась, - глава ОВА
После объявления воздушной тревоги во Львовской области в соцсетях начали активно публиковать информацию о взрывах на территории области
Председатель львовской ОВА Максим Козицкий написал по этому поводу в своем Телеграмм-канале: Жители Львова и области, информация о взрывах на Львовщине, которую активно распространяют в соцсетях, по состоянию на этот час не подтвердилась. Заботьтесь об информационной гигиене. Не распространяйте контент с подозрительных телеграмм-каналов и групп. Следите за обновлениями на моих страницах".
Позже Максим Козицкий объяснил, что случилось:
"В одном из населенных пунктов области работники газодобывающей вышки совершили контролируемый выброс смежных газов. Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание. Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге.
Ситуация под контролем. Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу".
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