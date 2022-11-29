Информация о выводе войск РФ из Каховки и Новой Каховки не соответствует действительности, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что Россия вывела лишь часть своих войск из Каховки и Новой Каховки
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Есть информация о том, что российские войска выводят из Новой Каховки и Каховки. Эта информация не соответствует действительности. Россияне в этих населенных пунктах продолжают дислоцироваться и строят наблюдательные пункты. Количество российских военных уменьшилось, однако на расстоянии 20-30 км от этих населенных пунктов находятся основные силы противника, которые они могут подтянуть при активных боевых действиях", - рассказал Хлань.
Депутат Херсонского облсовета добавил, что россияне усиливают давление и на гражданское население временно оккупированных территорий Украины.
"Сейчас также появляется информация, что на левом берегу Днепра россияне получили усиление. Однако это не кадровые российские военные. В основном на это направление Россия опрокидывает служащих ОМОН и ФСБ. Я так понимаю, они это делают для того, чтобы усилить давление на гражданское население. ", – добавил он.
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