Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Есть информация о том, что российские войска выводят из Новой Каховки и Каховки. Эта информация не соответствует действительности. Россияне в этих населенных пунктах продолжают дислоцироваться и строят наблюдательные пункты. Количество российских военных уменьшилось, однако на расстоянии 20-30 км от этих населенных пунктов находятся основные силы противника, которые они могут подтянуть при активных боевых действиях", - рассказал Хлань.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что россияне усиливают давление и на гражданское население временно оккупированных территорий Украины.

"Сейчас также появляется информация, что на левом берегу Днепра россияне получили усиление. Однако это не кадровые российские военные. В основном на это направление Россия опрокидывает служащих ОМОН и ФСБ. Я так понимаю, они это делают для того, чтобы усилить давление на гражданское население. ", – добавил он.