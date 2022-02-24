Информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета не соответствует действительности, - Госспецсвязи

Об этом говорится в Telegram .



"В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета - эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем , что сети перегружены", - говорится в сообщении.



Кроме того, в чрезвычайный режим управления переведены системы оперативно-технического управления.



В пресс-службе призывают звонить и обмениваться сообщениями в рамках необходимости. Если мобильная связь недоступна, можно обмениваться SMS-сообщениями.



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