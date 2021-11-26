Информация о возможном госперевороте - приглашение Ахметова к диалогу, - политехнолог

Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко".



"Эта информация (о возможном госперевороте, - ред.) - это приглашение Рината Ахметова к диалогу. Он несколько раз это подчеркивал. Что касается доказательств, возможно нет действий власти через правоохранительные органы из-за отсутствия явных доказательств. Речь идет об аудиозаписи, надеюсь мы ее увидим и услышим", - считает Пастернак.



По его мнению, если такие аудиозаписи существуют, то их нужно обнародовать, чтобы пресечь попытку сменить власть.



"А этого не было сделано, поэтому вопросов будет больше, чем ответов. Я это вижу в контексте поиска нового баланса с представителями крупного бизнеса в Украине – это самая главная проблема, в которую вступил Офис президента", – подытожил он.

Президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот.