Информация о возможном госперевороте - приглашение Ахметова к диалогу, - политехнолог
Если аудиозаписи о возможном государственном перевороте, о которых говорил президент Владимир Зеленский, существуют - то их стоило обнародовать сразу
Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко".
"Эта информация (о возможном госперевороте, - ред.) - это приглашение Рината Ахметова к диалогу. Он несколько раз это подчеркивал. Что касается доказательств, возможно нет действий власти через правоохранительные органы из-за отсутствия явных доказательств. Речь идет об аудиозаписи, надеюсь мы ее увидим и услышим", - считает Пастернак.
По его мнению, если такие аудиозаписи существуют, то их нужно обнародовать, чтобы пресечь попытку сменить власть.
"А этого не было сделано, поэтому вопросов будет больше, чем ответов. Я это вижу в контексте поиска нового баланса с представителями крупного бизнеса в Украине – это самая главная проблема, в которую вступил Офис президента", – подытожил он.
- Президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот.
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