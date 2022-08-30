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Главная война с Россией Информация о вероятности наступления ВСУ на Юге Украины уже оказала влияние на армию РФ, - Белый Дом

Информация о вероятности наступления ВСУ на Юге Украины уже оказала влияние на армию РФ, - Белый Дом

30 августа, 2022 вторник
02:48
война с Россией

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ

Об этом сообщает CNN.

Кирби отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы "уже повлияли на военный потенциал России".

"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление", - отметил американский чиновник.

Кирби объяснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, близка угроза контрнаступления".

Кирби также отметил, что "идея идти в атаку не нова для украинцев". Украинские силы "ведут бой с россиянами внутри" Украины уже достаточно давно, включая первые месяцы войны вокруг столицы Киева.

"Итак, для них это не новое событие", - сказал Кирби.

Также Кирби заявил, что в США знают об украинском контрнаступлении на Юге, но не будут комментировать развитие событий.

  • Напомним, ночью против 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть кафиров и "травмировали" мост через Конку.
  • Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых кафиры обстреливали Николаев.
  • В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
  • 29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Эспрессо заявил , что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.
  • По состоянию на вечер 29 августа ВСУ уволили четыре села под Херсоном. Также поразили баржи у Антоновского моста.

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США
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