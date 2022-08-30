Информация о вероятности наступления ВСУ на Юге Украины уже оказала влияние на армию РФ, - Белый Дом
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ
Об этом сообщает CNN.
Кирби отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы "уже повлияли на военный потенциал России".
"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление", - отметил американский чиновник.
Кирби объяснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, близка угроза контрнаступления".
Кирби также отметил, что "идея идти в атаку не нова для украинцев". Украинские силы "ведут бой с россиянами внутри" Украины уже достаточно давно, включая первые месяцы войны вокруг столицы Киева.
"Итак, для них это не новое событие", - сказал Кирби.
Также Кирби заявил, что в США знают об украинском контрнаступлении на Юге, но не будут комментировать развитие событий.
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