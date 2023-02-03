Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности, приношу извинения, - журналист Ткач
Журналист УП Михаил Ткач извинился перед бывшим и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александром Лиевым. Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности
Об этом он сообщил в Facebook.
"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ткач отметил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева.
"Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу извинения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - подытожил журналист.
Напомним, "Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники в украинской разведке, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы есть российский паспорт.
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