Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности, приношу извинения, - журналист Ткач

Об этом он сообщил в Facebook.

"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ткач отметил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева.

"Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу извинения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - подытожил журналист.

Напомним, "Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники в украинской разведке, что у и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы есть российский паспорт.