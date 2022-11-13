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Информация о раздаче помощи в центре Херсона 14 ноября является фейком, - глава ОВА

13 ноября, 2022 воскресенье
20:29
война с Россией

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предупредил, что информация о раздаче гуманитарной помощи на Площади Свободы 14 ноября – фейк

Об этом он пишет в телеграме.

Глава ОВА напомнил, что завтра в центре Херсона будет проходить разминирование, поэтому категорически не рекомендуется посещать эту часть города.

"Отнеситесь с уважением к этой информации и своей жизни - не посещайте центр города", - говорит Янушевич.

  • Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подчеркнул, что оккупанты заминировали почти весь город, поэтому стоит избегать людных мест. Он также заявил, что 14 ноября будет проходить разминирование в центре Херсона.

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