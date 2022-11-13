Информация о раздаче помощи в центре Херсона 14 ноября является фейком, - глава ОВА
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предупредил, что информация о раздаче гуманитарной помощи на Площади Свободы 14 ноября – фейк
Об этом он пишет в телеграме.
Глава ОВА напомнил, что завтра в центре Херсона будет проходить разминирование, поэтому категорически не рекомендуется посещать эту часть города.
"Отнеситесь с уважением к этой информации и своей жизни - не посещайте центр города", - говорит Янушевич.
- Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подчеркнул, что оккупанты заминировали почти весь город, поэтому стоит избегать людных мест. Он также заявил, что 14 ноября будет проходить разминирование в центре Херсона.
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