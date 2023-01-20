Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"По поводу новостей о новом наступлении российской армии, здесь нужно следить за информацией от Генштаба ВСУ. Именно в Генштабе сообщают о том, что кроме Бахмутского направления, боевые действия также активизировались в Запорожской области. То есть, по официальной информации россияне уже начали наступление. Оно пока безрезультатно и будем надеяться, что таким и останется", - объяснил Левин.

Военный аналитик убежден, что у России нет ресурса для возобновления наступления на территорию Украины

"Если же мы говорим о масштабных наступательных действиях РФ, о которых последние недели так часто сообщают в СМИ, то это не что иное, как вбросы Кремля. В этих новостях уже говорят о захвате Львова и осаде Одессы. Всего этого не будет. Из 300 тыс. россиян, которых они мобилизовали, они смогли собрать только 250 тыс. Этой цифры хватит лишь на то, чтобы восполнить потери на временно оккупированных территориях. Им нужно хоть как-то удержать эти территории и все. О крупном наступлении не может идти и речи", - добавил он. он.

15 января руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что российские интервенты готовятся к наступлению на Запорожском направлении.

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