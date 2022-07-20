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Информация о "минировании" самолета с оппозиционером Протасевичем поступила по указанию высшего политуправления Беларуси, - ICAO

20 июля, 2022 среда
09:29
Мир Роман Протасевич

Международная организация гражданской авиации ICAO пришла к выводу, что должностные лица Беларуси в мае прошлого года распорядились передать заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе на борт самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-релиз организации.

Самолет, в котором находились основатель белорусского оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Протасевич и его подруга София Сапега, 23 мая 2021 летел из Афин в Вильнюс. Когда он пролетал транзитом через воздушное пространство Беларуси, белорусские диспетчерские службы сообщили, что им пришла угроза взорвать лайнер и принудили его к посадке в Минске. Там Протасевич и Сапега были арестованы. Бомбу в самолете так и не обнаружили.

Ранее в январе этого года ICAO заявляла, что не знает, откуда поступила ложная угроза. В новом отчете отмечается, что в последние месяцы была получена новая информация, почерпнутая, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним.

Новые данные позволили ICAO заключить, что сообщение о минировании было передано экипажу самолета по указанию высшего руководства Беларуси, было заведомо ошибочным и поставило под угрозу безопасность полета, нарушающего положения двух международных конвенций о гражданской авиации.

Представитель России в Совете ICAO выразил возражение против обозначения Беларуси как источника вмешательства в ход авиарейса.

Согласно решению Совета ICAO текст доклада опубликован и будет разослан всем странам-членам организации, а также генеральному секретарю ООН "для рассмотрения и соответствующих действий".

МИД Беларуси пока не комментировал новое заключение ICAO. Ранее Минск настаивал на том, что все его действия были законными, а Запад использовал инцидент с самолетом для давления на Александра Лукашенко.

Западные страны, не признавшие переизбрание Лукашенко президентом, после посадки самолета и ареста Протасевича, который имел убежище в Евросоюзе, ввели новые санкции против Беларуси, в частности, запретили своим авиакомпаниям летать через белорусское воздушное пространство и закрыли собственное небо для белорусских самолетов.

Роман Протасевич был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых он раскаялся в своей оппозиционной деятельности. Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он сделал не добровольно.

Его подругу, россиянку Софию Сапегу, суд в Гродно в мае этого года приговорил к шести годам лишения свободы. Позже она попросила помилование.

  • В феврале 2022 года бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что будет подавать в суд на компанию Ryanair, самолет которой приземлился в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года.

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