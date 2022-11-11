Информация о льготном растаможке автомобилей Mercedes якобы для Жеваго оказалась фейком

В последние дни широкий резонанс в СМИ получила фейковая статья ""Приедем с ребятами": украинские военные призвали олигарха Жеваго передать Mercedes-Benz G500 для армии", опубликованная онлайн порталом ТСН и рядом Телеграмм каналов. В частности, речь идет о приобретении четырех якобы бронированных автомобилей, которые были заказаны для компании, связанной деловыми отношениями с предприятиями, где Константин Жеваго является акционером, и якобы их растаможка с помощью так называемой "нулевой" схемы.

Редакция телеканала "Еспресо" обратилась за комментариями к продавцу авто - официальному дистрибьютору автомобилей Mercedes-Benz в Украине ЧАО "АВТОКАПИТАЛ", а также к пресс-службе Константина Жеваго.

"Все автомобили, импортируемые ЧАО "АВТОКАПИТАЛ" в Украину, реализуются через официальную дилерскую сеть с соблюдением требований антикоррупционного и санкционного законодательства Украины, Европейского союза и США. Таможенные платежи, предусмотренные законодательством Украины при ввозе автомобилей, а также все налоги и платежи при купли-продажи автомобилей Mercedes-Benz в официальной дилерской сети ЧАО "АВТОКАПИТАЛ", которые предусмотрены действующим законодательством Украины, уплачиваются ЧАО "АВТОКАПИТАЛ" в полном объеме. предлагаются официальными дилерами клиентам" , - сообщили в ЧАО "АВТОКАПИТАЛ".

Предприятие также подчеркнуло, что упомянутый в запросе Клиент действительно официально приобрел у ЧАО "АВТОКАПИТАЛ" четыре автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Также в письме ЧАО "АВТОКАПИТАЛ" сообщается, что срок поставки от заключения сделки и до передачи автомобилей клиенту составляет от 9 до 18 месяцев, а, следовательно, речь не идет о желании Клиента воспользоваться особыми условиями — на момент заключения договора их просто не было.

Более того, машины не являются бронированными, как фейкирует ТСН. ЧАО "АВТОКАПИТАЛ" подтвердило, что вышеупомянутые автомобили приобретены в обычной гражданской комплектации без всякой степени бронирования .

По данным пресс-службы Константина Жеваго, спекуляции на тему бронированных авто и их заоблачной стоимости - это фейки, которые разгоняют лица, никак не помогающие армии или гражданскому населению. Константин Жеваго и компании, где он является существенным акционером, уже передали более 100 автомобилей на военные и гуманитарные нужды ВСУ на общую сумму более 6 млн. долларов США.

В пресс-службе Константина Жеваго напоминают, что распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Жеваго К.В., в том числе распространение фейков телеканалом ТСН и его Телеграмм-каналом, является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит вреда его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.