Информационный терроризм: в СНБО назвали Telegram-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



"Публикуем список Telegram-каналов, которые активно распространяют дезинформацию и участвуют в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Еще раз напоминаем, что это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ, уже переросли статус пропагандистов", - отметили в центре.



Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что подрывная деятельность этих Telegram-каналов направлена на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев.



"Это не что иное, чем терроризм - информационный терроризм. Все, кто распространяет дезинформацию и фейки, только способствуют откровенно террористической деятельности РФ", - добавил центр.



Кроме того, источники СБУ в полиции в комментарии Укринформу назвали телеграмм-каналы, которые сейчас массово распространяют дезинформацию. Правоохранители просят не доверять этим источникам:

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