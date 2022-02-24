Информационный терроризм: в СНБО назвали Telegram-каналы, распространяющие российскую пропаганду
Правоохранители назвали Telegram-каналы, массово распространяющие российские фейки
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Публикуем список Telegram-каналов, которые активно распространяют дезинформацию и участвуют в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Еще раз напоминаем, что это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ, уже переросли статус пропагандистов", - отметили в центре.
Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что подрывная деятельность этих Telegram-каналов направлена на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев.
"Это не что иное, чем терроризм - информационный терроризм. Все, кто распространяет дезинформацию и фейки, только способствуют откровенно террористической деятельности РФ", - добавил центр.
Кроме того, источники СБУ в полиции в комментарии Укринформу назвали телеграмм-каналы, которые сейчас массово распространяют дезинформацию. Правоохранители просят не доверять этим источникам:
- https://t.me/svodkidprhttps://t.me/swodki
- https://t.me/pushilindenishttps://t.me/oddr_info
- https://t.me/luganskallnewshttps://t.me/novorosinform
- https://t.me/ghost_of_novorossia
- https://t.me/antimaidan
- https://t.me/faceofwar
- https://t.me/uranewshttps://t.me/politrings
- https://t.me/rezident_ruhttps://t.me/chergovii
- https://t.me/legitimniy
Анонимные:
- @legitimniy
- @rezident_ru
- @first_political
- @nabludatels
- @Ten_NaPleten
- @sheptoon
- @KrokooDil
- @spletnicca
- @ZE_kartel
- @zradaperemoga
- @skosoi
- @buntariy life_odessa
- @legitimniy_live
- @cherniy_kvartal
- まい
- @chistoprikol
- @newswash
- @MediaKiller2021.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы, медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное