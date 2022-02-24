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Информационный терроризм: в СНБО назвали Telegram-каналы, распространяющие российскую пропаганду

24 февраля, 2022 четверг
14:58
Общество

Правоохранители назвали Telegram-каналы, массово распространяющие российские фейки

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Публикуем список Telegram-каналов, которые активно распространяют дезинформацию и участвуют в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Еще раз напоминаем, что это вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ, уже переросли статус пропагандистов", - отметили в центре.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что подрывная деятельность этих Telegram-каналов направлена на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев.

"Это не что иное, чем терроризм - информационный терроризм. Все, кто распространяет дезинформацию и фейки, только способствуют откровенно террористической деятельности РФ", - добавил центр.

Кроме того, источники СБУ в полиции в комментарии Укринформу назвали телеграмм-каналы, которые сейчас массово распространяют дезинформацию. Правоохранители просят не доверять этим источникам:

Анонимные:

  • @legitimniy
  • @rezident_ru
  • @first_political
  • @nabludatels
  • @Ten_NaPleten
  • @sheptoon
  • @KrokooDil
  • @spletnicca
  • @ZE_kartel
  • @zradaperemoga
  • @skosoi
  • @buntariy life_odessa
  • @legitimniy_live
  • @cherniy_kvartal
  • まい
  • @chistoprikol
  • @newswash
  • @MediaKiller2021.


  • В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
  • ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
  • Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
  • ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
  • В Киеве закрывают садики и школы, медицинская система работает в усиленном режиме.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
  • Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
  • 24 февраля Президент Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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