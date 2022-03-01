Информационные атаки против России: Минобороны РФ анонсировало атаки по объектам СБУ и 72-му главному центру ПСО в Киеве
Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве для "прекращения информационных атак" и призвало людей, живущих рядом, покинуть дома
Об этом сообщает Meduza .
В заявлении Минобороны РФ говорится, что российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда идут информационные атаки против России.
В частности, для остановки информационных атак Россия высокоточным оружием атакует технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщили российские военные.
"Призываем украинских граждан, которые привлекаются украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - говорится в сообщении ведомства.
В то же время ДБР предостерегает об очередном фейке, к которому попытаются прибегнуть российские захватчики, якобы украинское руководство и правительство сдали страну.
"Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте: это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
- Напомним, 28 февраля СБУ опровергла информацию, что российские войска могут глушить интернет, связь и телевидение в прифронтовой зоне для распространения дезинформации.
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