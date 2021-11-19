Информационные атаки и скопление вооружения у границы: Резников назвал основные фронты РФ по дестабилизации ситуации в Украине

Об этом Алексей Резников сказал в ходе общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, передает РБК-Украина.



Министр отметил, что Российская Федерация совершает информационные атаки и провокации, чтобы "сеять панику и дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и в Европе".



"Еще один фактор – это скопление вооружений у нашей границы для наращивания этого сигнала страха. Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружения остаются для будущего потенциального развертывания", - отметил Резников.



Он добавил, что также есть еще один фронт – дипломатический.



"То есть создание напряжения устами российских дипломатов в тех странах, где они находятся, тиражирование нарратива, что якобы Украина нарушает Минские договоренности. То есть закладка оснований для любой возможной реакции", - подчеркнул Резников.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

2 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины – это "сознательная дезинформация".

4 ноября в Минобороны предупредили, что военное обострение на границе с Россией может быть в декабре-январе.

В четверг, 18 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Алексей Резников заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО пока не стоит в повестке дня.