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"Информационное сопротивление" озвучил оптимистический сценарий на южном фронте

20 сентября, 2023 среда
11:20
Война с Россией

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что рассматривая оптимистический сценарий, ВСУ могут выйти южнее Токмака до конца октября, начале ноября

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если ВСУ продвинутся в треугольнике Новопрокоповка - Вербовое - Очеретованное в ближайшие недели, поскольку там находится 76-я и 7-я десантно-штурмовые дивизии, которую россияне перегнали из Луганщины. Если именно в этой локации нам удастся прорваться к северу конца года ВСУ смогут перерезать логистику врага. Потому что возле Токмака будут проходить тактические действия другого характера", – предположил Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, рассматривая такой оптимистичный сценарий, ВСУ могут выйти южнее Токмака до конца октября, начале ноября.

А это уже третья линия обороны врага, позволяющая быстрее заходить в глубину оккупированных территорий. И это позволит Силам обороны выйти севернее Мелитополя. В этом случае вся полоса от Мелитополя до побережья Азовского моря будет простреливаться нашей ствольной и реактивной артиллерией. И это ускорит выход ВСУ к побережью Азовского моря", - подчеркнул Коваленко.

  • Боец Легиона Свобода Константин Денисов отметил, что на Запорожском фронте продолжаются ожесточенные бои, продвижение вперед усложняет российская артиллерия и авиация.

Ситуация на фронте: последние новости

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ уволили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные уволили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции бригад и батальонов, освободивших населенные пункты Клещиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

Также накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что за еще одну неделю полномасштабной войны украинские защитники освободили от оккупантов 2 кв. км на Бахмутском направлении, а также 5,2 кв. км украинской территории на южном фронте.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября освобожденная площадь под Бахмутом составляет 51 кв. км, а на южном фронте с начала контрнаступления ВСУ уволили уже 261,7 кв. км.

19 сентября в ISW заявили, что недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян.

19 сентября в Минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупационные войска сосредоточили силы для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока наоборот начали отводить свои подразделения.

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