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Информационное сопротивление: Освобождение Роботиного открывает ВСУ путь на Токмак

22 августа, 2023 вторник
11:44
Война с Россией

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Роботино было самым большим препятствием в продвижении ВСУ в сторону Токмака

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Довольно давно идут бои у Роботиного, именно по левому флангу от этого села. Между селом Вербовое был забит клин, достигший линии обороны оккупантов. Затем начался процесс продвижения ВСУ по правому флангу между Роботиным и Копани. И россияне постепенно оказались в окружении Сил обороны. Освобождение Роботиного было предсказуемым процессом Самое интересное, как дальше будет продвигаться Сил обороны, потому что Роботине открывает ВСУ путь на Токмак. -04-08", – пояснил Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, Роботино было самым большим препятствием на направлении в сторону Токмака.

"Этот населенный пункт расположен на границе между первой и второй линией обороны захватчиков. Путь к Роботиному был очень сложный, потому что пролегал через минные поля. С освобождением Роботиного открываются уже другие перспективы по продвижению в Токмак", - подчеркнул Коваленко.

  • 22 августа стало известно, что украинские военные преуспевают в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и применяют резервы

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