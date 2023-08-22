Информационное сопротивление: Освобождение Роботиного открывает ВСУ путь на Токмак

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Довольно давно идут бои у Роботиного, именно по левому флангу от этого села. Между селом Вербовое был забит клин, достигший линии обороны оккупантов. Затем начался процесс продвижения ВСУ по правому флангу между Роботиным и Копани. И россияне постепенно оказались в окружении Сил обороны. Освобождение Роботиного было предсказуемым процессом Самое интересное, как дальше будет продвигаться Сил обороны, потому что Роботине открывает ВСУ путь на Токмак. -04-08", – пояснил Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, Роботино было самым большим препятствием на направлении в сторону Токмака.

"Этот населенный пункт расположен на границе между первой и второй линией обороны захватчиков. Путь к Роботиному был очень сложный, потому что пролегал через минные поля. С освобождением Роботиного открываются уже другие перспективы по продвижению в Токмак", - подчеркнул Коваленко.