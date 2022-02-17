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Информационная война против РФ сдерживает агрессора, но вредит украинской экономике - Резников

17 февраля, 2022 четверг
11:18
война с Россией Алексей Резников

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, информационная война против России помогает в сдерживании агрессора, но вредит экономике Украины

Об этом министр сказал в интервью "РБК-Украина".

"Да, с одной стороны нам это помогает. Мы стали получать потрясающие пакеты и объемы помощи, денежной, политической, экономической и, самое важное, из военно-технической части – это вооружение и боеприпасы. Мы получаем то, о чем раньше и мечтать не могли Но информационный перегрев и шум, которым пользуется, в том числе, и наш северный недружественный сегодня сосед, чья цель – дестабилизация в нашей стране, эта распространяемая паника, – начинают влиять на общество, и на это очень чувствительно реагируют финансовые рынки», – сказал Резников.

Он отметил, что правительству приходится удерживать курс гривны, объяснять гражданам, что с экономикой все хорошо, как и с запасами угля, что Украина защищена по энергетике.

По мнению министра, в информационной сфере сейчас больше всего нужен баланс. Также Резников отметил, как только РФ уведет свои войска от границы Украины, градус начнет снижаться.

"Как только произойдет реальный уход российского контингента от наших границ, как только они закончат эти свои объявленные учения, градус начнет снижаться. Конечно, западные СМИ не смогут на это не отреагировать и будут говорить: вот есть положительные сигналы. Ну, а дальше, конечно же, все должны вернуться на трек политико-дипломатического общения, переговоров, достижение каких-либо договоренностей", - сказал министр и добавил, что Кремль продолжает использовать тактику шантажа.

  • Напомним, что в Белом доме сообщили , что в течение последних дней количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс.
  • Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск  от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
  • Президент Джо Байден заявил, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск от украинской границы, США наблюдают сохранение их позиций.
  • В среду, 16 февраля, министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
  • В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск.
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