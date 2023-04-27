Однако в этой ситуации есть одна большая проблема. Все эти блокировки трудно назвать законными и мало коррелируются с правами человека. Об этом может рассказать любой юрист. Действительно, соответствующего законодательства в Украине не существует и, по сути, единственным инструментом для устранения враждебных ресурсов из украинского инфопространства является Закон о санкциях, хотя и сам закон совсем не об этом.

Как рассказал Александр Ольшанский, которого называют отцом украинского интернета, такая ситуация грозит немалыми злоупотреблениями.

"По правильному оно должно происходить через закон. В конце концов, надо приводить этот вопрос в порядок, чтобы он не превратился в систему и мы не стали как РФ. Надо понимать, что эти механизмы блокировки опасны - без решения суда, без каких-либо процедур ", – комментирует " Эспрессо " Александр Ольшанский.

Однако он также отмечает, что нельзя упускать из виду тот факт, что Украина находится в состоянии войны. Отец "укрнета" сравнивает блокировку вражеских сайтов с раздачей оружия людям в Киеве, когда оккупанты были совсем близко:

"С другой стороны, когда в Киеве людям раздавали автоматы, это тоже было опасно. Это та цена, которую мы платим за эту войну. Как обществу, нам нужно определяться, что нам сейчас важнее, потому что в этой ситуации правильного решения нет".

В период войны, добавляет предприниматель, не все действия могут вписываться в законодательство и большинство провайдеров, по его мнению, согласны с этим.

"Моя позиция такова – мне это не нравится, но если это сохранит кому-то жизнь, то я могу это терпеть. Если же будут злоупотребления, то необходимо разрабатывать законные процедуры. Это даже моя позиция просто как человека. Если существует сайт, к примеру , собирает сведения об ВСУ или распространяет российскую пропаганду, то как я могу сказать, что его блокировка незаконна? Ну есть, но стрелять в наших граждан тоже незаконно. Где-то так же все на это реагируют", - говорит Ольшанский.

Справка

Александр Ольшанский – известный украинский предприниматель, который стоял в источниках украинского Интернета, общественным деятелем в области информационных технологий. Также он является президентом холдинга Internet Invest Group. Основатель цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры". В 2012 и 2013 годах возглавил списки ТОП-5 и ТОП-8 человек украинского интернета по версии AIN Awards. Соорганизатор конференции iForum, которая проходит ежегодно в Киеве с 2009 года.