Информационная поддержка и реабилитация: в течение 2022 года в Украине планируется запустить приложение "еВетеран"

Об этом сообщило Минветеранов, передает Укринформ .



"Планируется, что полноценный запуск нативных мобильных приложений "эВетеран" состоится в течение 2022 года после урегулирования организационных вопросов со стороны Донора", - говорится в заявлении.



В министерстве отметили, что разработка приложений "эВетеран" является частью проекта "Поддержка ЕС для востока Украины – восстановление, укрепление мира и правительство" при поддержке Программы ООН в Украине по восстановлению и развитию мира (Донор).



Приложения будут предоставлять информацию о получении услуг и возможности подать запрос на психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и профессиональную адаптацию (переподготовку); о территориальных подразделениях Минветеранов и подразделениях по вопросам соцзащиты; об информационной поддержке в работе с запросами на получение услуг (прием, обработка, сопровождение).



"ЭВетеран" должен появиться в AppStore и PlayMarket.

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