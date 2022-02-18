Информационная поддержка и реабилитация: в течение 2022 года в Украине планируется запустить приложение "еВетеран"
В 2022 году в Украине планируют запустить мобильное приложение "еВетеран", которое будет предоставлять информацию о получении психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения и территориальных подразделениях Минветеранов
Об этом сообщило Минветеранов, передает Укринформ .
"Планируется, что полноценный запуск нативных мобильных приложений "эВетеран" состоится в течение 2022 года после урегулирования организационных вопросов со стороны Донора", - говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что разработка приложений "эВетеран" является частью проекта "Поддержка ЕС для востока Украины – восстановление, укрепление мира и правительство" при поддержке Программы ООН в Украине по восстановлению и развитию мира (Донор).
Приложения будут предоставлять информацию о получении услуг и возможности подать запрос на психологическую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и профессиональную адаптацию (переподготовку); о территориальных подразделениях Минветеранов и подразделениях по вопросам соцзащиты; об информационной поддержке в работе с запросами на получение услуг (прием, обработка, сопровождение).
"ЭВетеран" должен появиться в AppStore и PlayMarket.
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