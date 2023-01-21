Информационная операция Кремля: в ISW назвали свою версию демонстративного размещения ПВО в Москве
Кремль, наверное, активизирует свои усилия, чтобы подготовить население РФ к затяжной войне против Украины, последующих жертв и мобилизации
Об этом сообщают аналитики ISW.
По их версии, системы ПВО в Москве появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.
Кремль, вероятно, разместил ПВО в Москве как раз ради публикации "провокационных" изображений, распространившихся в соцсетях, считают эксперты ISW. Таким образом россияне пытаются продемонстрировать непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.
Маловероятно, что Кремль верит в угрозу Москве со стороны украинской армии, скорее всего, это игра напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри России к затяжной войне и последующим жертвам.
По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, по всей вероятности, является частью кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.
- Напомним, в соцсетях появляется все больше уведомлений об установлении зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в разных районах Москвы и ближнего Подмосковья. На распространяемых в сети фото и видео видно, что вооружение размещают даже на крышах домов. Власть происходящего не комментирует.
- Накануне агентство Bloomberg предположило , что ПВО в Москве устанавливают после атак дронов на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе.
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