Об этом сообщают аналитики ISW.

По их версии, системы ПВО в Москве появились не из-за угрозы атаки украинских дронов.

Кремль, вероятно, разместил ПВО в Москве как раз ради публикации "провокационных" изображений, распространившихся в соцсетях, считают эксперты ISW. Таким образом россияне пытаются продемонстрировать непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.

Маловероятно, что Кремль верит в угрозу Москве со стороны украинской армии, скорее всего, это игра напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри России к затяжной войне и последующим жертвам.

По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, по всей вероятности, является частью кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

Напомним, в соцсетях появляется все больше уведомлений об установлении зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в разных районах Москвы и ближнего Подмосковья. На распространяемых в сети фото и видео видно, что вооружение размещают даже на крышах домов. Власть происходящего не комментирует.

Накануне агентство Bloomberg предположило , что ПВО в Москве устанавливают после атак дронов на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb