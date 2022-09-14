"Информационная оборона" или политическая цензура? Онлайн-проект "Имена собственные"
14 сентября в 19:00 состоится тринадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Евгений Глебовицкий, член Наблюдательного совета Суспильного
Тема программы: "Информационная оборона" или политическая цензура?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Какие побочные эффекты имеют чрезмерные ограничения на свободу слова и учитывают ли они стратегические потребности общества?
- Как нам обсуждать будущее в публичном пространстве?
- Марафон "Единые новости": выживет ли украинское телевидение в ближайшей перспективе?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Евгений Глебовицкий – член Наблюдательного совета Суспильного. Эксперт по долгосрочным стратегиям. Партнер компании pro.mova. Участник Несторовской и Уновской экспертных групп.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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