Тема программы: "Информационная оборона" или политическая цензура?

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Какие побочные эффекты имеют чрезмерные ограничения на свободу слова и учитывают ли они стратегические потребности общества?

Как нам обсуждать будущее в публичном пространстве?

Марафон "Единые новости": выживет ли украинское телевидение в ближайшей перспективе?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Евгений Глебовицкий – член Наблюдательного совета Суспильного. Эксперт по долгосрочным стратегиям. Партнер компании pro.mova. Участник Несторовской и Уновской экспертных групп.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).