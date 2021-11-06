Информации для напряжения украино-венгерских отношений становится все больше, - эксперт

Об этом заявил руководитель центра геополитики в Коллегиуме Матияша Корвинуса Аттила Демко на форуме "Re: Open Zakarpattia".



Аналитик привел пример поджога офиса венгерского культурного общества в Ужгороде как признак того, что Россия готова и стремится использовать не только пропаганду, но и насилие. Одной из последних иллюстраций того, как использует Российская Федерация инструмент дезинформации, Аттила Демко назвал информационную кампанию о якобы перемещении венгерских войск к границам Украины. Она распространилась как в украинских, так и в венгерских СМИ на фоне напряженности отношений из-за газового контракта Венгрии и России. Тогда в западной Венгрии действительно прошли совместные венгерско-германские военные тренировки, которые посетил премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако никаких заявлений по Украине или Закарпатью в ходе учений не делалось и они не имели к этому отношения.



"Можно было, конечно, опровергнуть эту информацию. Но когда жители Украины или Венгрии уже ее увидели, ущерб репутации уже нанесен", - отметил аналитик. - "Я стараюсь в венгерских СМИ распространять информацию о происходящем, но не уверен, что в Украине это тоже поставлено на должном уровне. Мы должны работать больше, чтобы противодействовать разжиганию национальной розни".



По словам руководителя центра геополитики, зачастую негатив поступает не только из России. В качестве примера он привел деятельность центра "Миротворец", попадание в список которого венгерских топ-чиновников за якобы антиукраинскую риторику вредит взаимоотношениям двух стран.



"До 2014 года Украина воспринималась в Венгрии, как один из лучших партнеров, сейчас эта ситуация изменилась, чувствуется напряжение. В одном из заведений Мукачево после замечания мне пришлось даже показать венгерский паспорт, чтобы доказать, что я венгр и не могу разговаривать на украинском. Россияне этот вопрос очень разумно используют, чтобы взорвать дружбу, отлаженную между нашими народами еще с 1991 года".



По словам Аттилы Демко, нужно больше говорить об истории успеха в венгерско-украинских взаимоотношениях, а не потреблять российскую пропаганду.



"Когда президент Зеленский поздравил венгерское сообщество два года назад, то вся Венгрия аплодировала ему за это. Такие маленькие положительные нюансы могут изменить ситуацию к лучшему", – резюмировал он.