Информатора генерала ГРУ РФ, причастного к сбитию "Боинга" MH-17, приговорили к 12 годам
12 лет за "слив" данных об украинских защитниках. Правоохранители разоблачили шпиона генерал-майора российской военной разведки Сергея Дубинского, известного под позывным Хмурый
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Российский информатор, проживавший в поселке Благодатное Донецкой области, докладывал оккупантам информацию о Силах обороны во фронтовых районах. В частности, она приспешница кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского известного, как Хмурый, женщина знакома с террористом лично.
Сообщается, что Дубинский причастен к сбитию пассажирского самолета "Боинг" MH-17, выполнявшего рейс MH-17 в июле 2014 года.
Злоумышленница после начала полномасштабного вторжения сама предложила помощь Хмурому в войне против Украины.
"По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте. Колаборантка проводила видеофиксацию территории региона и отправляла агрессору соответствующие "отчеты", - отмечают в пресс-службе.
Отчитывалась женщина и об участниках сопротивления.
В июне 2022 года СБУ задержала злоумышленницу в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия.
В настоящее время суд назначил информатору наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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