Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Российский информатор, проживавший в поселке Благодатное Донецкой области, докладывал оккупантам информацию о Силах обороны во фронтовых районах. В частности, она приспешница кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского известного, как Хмурый, женщина знакома с террористом лично.

Сообщается, что Дубинский причастен к сбитию пассажирского самолета "Боинг" MH-17, выполнявшего рейс MH-17 в июле 2014 года.

Злоумышленница после начала полномасштабного вторжения сама предложила помощь Хмурому в войне против Украины.

"По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте. Колаборантка проводила видеофиксацию территории региона и отправляла агрессору соответствующие "отчеты", - отмечают в пресс-службе.

Отчитывалась женщина и об участниках сопротивления.

В июне 2022 года СБУ задержала злоумышленницу в Кременчуге, где она пыталась скрываться от правосудия.

В настоящее время суд назначил информатору наказание в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.