Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр .

"Фиксируем очередную информационную атаку врага по Бахмуту. Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по решениям по Бахмуту. То есть о том, что якобы у президента, Залужного и Сырского есть разные позиции - это не так ", – рассказывает Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что Россия придумывает политические подтексты военных решений Украины, к тому же дискредитирует лично командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Враг пытается показать, что он бережет свой боевой состав, а украинское командование якобы "не числится с жизнями".

"На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших - у них в несколько раз выше и тактика боевых действий", - подчеркнула Маляр.

Целью распространения фейков это посеять дискуссию в нашем обществе о том, стоит ли защищать Бахмут и сомнение, недоверие к украинским военным решениям, а также людям, которые их принимают.

"РФ делает они это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов страна-агрессор в это привлекла - именно она считает это направление стратегическим", - написала заместитель министра обороны и добавила, что украинцы должны доверять решением военных.