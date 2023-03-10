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Информатака: Маляр опровергла дезинформацию РФ о якобы конфликтах между руководством Украины по поводу Бахмута

10 мартa, 2023 пятница
14:37
война с Россией

Россия запустила информационную атаку, в частности, распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города Бахмут

Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр .

"Фиксируем очередную информационную атаку врага по Бахмуту. Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по решениям по Бахмуту. То есть о том, что якобы у президента, Залужного и Сырского есть разные позиции - это не так ", – рассказывает Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что Россия придумывает политические подтексты военных решений Украины, к тому же дискредитирует лично командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Враг пытается показать, что он бережет свой боевой состав, а украинское командование якобы "не числится с жизнями".

"На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших - у них в несколько раз выше и тактика боевых действий", - подчеркнула Маляр.

Целью распространения фейков это посеять дискуссию в нашем обществе о том, стоит ли защищать Бахмут и сомнение, недоверие к украинским военным решениям, а также людям, которые их принимают.

"РФ делает они это путем вбросов о неважности этого направления. Однако, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов страна-агрессор в это привлекла - именно она считает это направление стратегическим", - написала заместитель министра обороны и добавила, что украинцы должны доверять решением военных.

  • Напомним, ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных , пытаясь взять Бахмут.
  • 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
  • По данным Bild , у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного есть разные взгляды относительно битвы за Бахмут на Донетчине.
  • Зеленский отрицал разногласия с Залужным и заявил, что главнокомандующий ВСУ и командующим Сухопутными войсками Сырский высказались за продолжение обороны .
  • В ISW оценили приказ Зеленского продолжать удерживать Бахмут.
  • А западные высокопоставленные собеседники CNN утвердили, что количество боевиков частной военной компании Вагнера в районе Бахмута уменьшается , сравнивая с привлечением регулярных войск РФ.
  • Институт изучения войны (ISW) сообщает, что у России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.
  • 9 марта заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул , что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ.
Россия
военные силы Украины
Донетчина
фейк
Бахмут
Анна Маляр
пропаганда
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