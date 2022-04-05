"Инфомародерство и сведение политических счетов": журналист Буткевич об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера три оппозиционных канала - 5, "Прямой" и "Еспресо" - тупо выключили из эфира. Так и не предоставив им доступа, чтобы включиться в так называемый единственный телемарафон. Хотя они этого добивались месяц. И действовали абсолютно в законодательном поле. Сделано это , конечно, с целью заткнуть рот под шумок войны своим политическим оппонентам по заказу Банковой. Никак иначе как инфомародерством назвать это не могу. Особенно с учетом того, какая гниль в этом марафоне продолжает участвовать. ", которая сделала очень многое для того, чтобы война пришла в Украину", - написал Буткевич.

Также журналист подчеркнул, что в "Украина 24" ведущими и продюсерами работают "откровенные подонки".

"Типа головановых, лащенок, мартиросян, полуевых, логуновых и ко. Которые годы работали за кремлевские бабки на каналах медведчука и муравьева. А теперь просто нацепили патриотические флажки. Продолжая лить кал в виде "хороших россиян", гадалок, псевдо-экспертов и облизывание власти на мозги украинцев. Каким теперь нечего смотреть по телевизору, кроме этой паторочи. Напомнить, сколько медведчуковской гнили работает на канале "Рада" в виде ведущих? Назарчик Довгий, Вадим Колодийчук, Анастасия Красницкая и прочая мразота", - пишет Буткевич.

По его мнению, при таких условиях отключение трех оппозиционных каналов является просто сведением политических счетов, не имеющих никакого отношения к войне или нацбезопасности.

"Это просто попытка, прикрываясь войной, уничтожить право украинцев на другое мнение. Какая бы она неприятная для власти ни была. В инфогнили с Банковой совсем кажется крыша сносит. Они считают, что на крови героических ВСУ и всего народа, который борется с рашистами, можно втихаря заняться цензурой. Выпиливая тех, кто может задать неудобный вопрос о переговорах с решкой – которого не услышишь от абсолютного большинства болтливых голов из телемарафона. Считаю это критической точкой. Неужели вы думали, что подоляко-арестовичи-ермаки изменились из-за войны? Та нет. Вот и очередное утверждение", – подчеркнул журналист.

Богдан Буткевич написал, что такие шаги отнюдь не предотвратят "послевоенный разбор полетов для власти Зе".

"Да, лично Зеленский показал себя очень хорошо. Уважение к нему лично есть. Но это никак не снимает кучу вопросов и серьезных претензий. К его политике и его окружению. К подготовке к войне. К куче откровенных предателей, которые окружали (окружают?). Зеленского Кстати, где татаров, демченко, слесарев, который сбежал в решетку?Ну и так далее.И если это окружение надеется вот такими вот исключениями каналов обезопаситься от этого - это бесполезно.Не для того сейчас лучшие сыновья и дочери украинского народа дерутся как львы против рашистов. Чтобы потом гиены прикрывались ими – в своем гнилом стремлении сохранить тепленькие места. И выступать в роли спасателей нации», - написал журналист.

Буткевич обратился к Владимиру Зеленскому, чтобы он вернул выключенные каналы в эфир и дал им доступ к телемарафону.

Отметим, что 4 апреля Концерн РРТ выключил вещание "Эспрессо" в цифровой сети Т2. Экспремьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал "политической и медийной ошибкой" отключение вещания украинских телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал

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